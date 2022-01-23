Ушедший с поста президента Армении Саркисян уволил руководителя администрации

Решивший уйти в отставку лидер Армении Армен Саркисян уволил руководителя своей администрации Эмиля Тарасяна. Информация об этом появилась на официальном сайте армянского президента.

"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", — сказано в опубликованном указе.

Ранее президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он объяснил своё решение тем, что у него совершенно отсутствуют инструменты для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.

По словам бывшего лидера страны, Армения является президентской республикой по форме, но не по содержанию. Саркисян также напомнил, что в своё время он предлагал не переход от одной формы правления к другой, а создание государственной системы сдержек и противовесов. Напомним, что он стал президентом в 2018 году.

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