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Автор Валентина Севрюгина

Ушедший с поста президента Армении Саркисян уволил руководителя администрации

Мир

Решивший уйти в отставку лидер Армении Армен Саркисян уволил руководителя своей администрации Эмиля Тарасяна. Информация об этом появилась на официальном сайте армянского президента.

Ушедший с поста президента Армении Саркисян уволил руководителя администрации

"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", — сказано в опубликованном указе. 

Ранее президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Он объяснил своё решение тем, что у него совершенно отсутствуют инструменты для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.

По словам бывшего лидера страны, Армения является президентской республикой по форме, но не по содержанию. Саркисян также напомнил, что в своё время он предлагал не переход от одной формы правления к другой, а создание государственной системы сдержек и противовесов. Напомним, что он стал президентом в 2018 году. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы армения армен саркисян
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