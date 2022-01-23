"Омикрон" может стать последним штаммом коронавируса, заявили в ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что омикрон-штамм коронавируса может положить конец пандемии COVID-19 в Европе.

По словам Клюге, Европа "приближается к концу пандемии".

Когда пройдёт пик заражения "омикроном" на Европейском континенте, то здесь сформируется коллективный иммунитет, который будет существовать некоторое время, отметил директор регионального бюро ВОЗ.

Клюге допустил, что коронавирус вернётся в конце 2022 года, однако "это не означает, что вернётся пандемия".



За последние сутки в России коронавирус был диагностирован у 63 205 человек, что стало максимальным показателем за всё время пандемии. РФ второй день подряд обновляет антирекорды по суточному количеству заражений COVID-19.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что следующий вариант коронавируса может быть хуже "омикрона"/

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