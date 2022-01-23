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Автор Игорь Рябов

Президент Армении Армен Саркисян ушёл в отставку

Мир

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

Он объяснил своё решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.

"Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", — заявил он.

По словам бывшего лидера страны, Армения является президентской республикой по форме, но не по содержанию.

Саркисян стал президентом Армении в 2018 году. В 2015 году в стране прошли конституционные реформы, и государство перешло на парламентскую форму правления.

Ранее Саркисян сказал, что знает, как необходимо преодолеть кризис в стране.

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