Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.
Он объяснил своё решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.
"Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", — заявил он.
По словам бывшего лидера страны, Армения является президентской республикой по форме, но не по содержанию.
Саркисян стал президентом Армении в 2018 году. В 2015 году в стране прошли конституционные реформы, и государство перешло на парламентскую форму правления.
Ранее Саркисян сказал, что знает, как необходимо преодолеть кризис в стране.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Командующий флотом ФРГ позволил себе высказать собственное мнение о России, и это не то, что принято в рамках немецкого мейнстрима.