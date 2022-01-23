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Автор Игорь Рябов

Обозреватель NI предрёк распад США в результате гражданской войны в 2040 году

Мир

Обозреватель американского издания National Interest Марк Кац написал в своей статье, что к 2040 году в США может произойти гражданская война "из-за цвета кожи", которая приведёт к распаду США.

Обозреватель NI предрёк распад США в результате гражданской войны в 2040 году

"Как это может произойти? <…> Соединенные Штаты будут в процессе демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах. Белые американцы, особенно консервативные, не согласятся добровольно уступить власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи. Вместо этого они попытаются силой сохранить статус-кво — свое доминирующее положение в обществе", — отметил автор материала.

По словам Каца, гражданская война из-за цвета кожи может привести к распаду Соединённых Штатов. Другие мировые державы быстро заполнят вакуум, который появится на международной арене после того, как США перестанут существовать в текущем виде, отметил обозреватель National Interest.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс написал, что в настоящее время вероятность распада США гораздо выше, чем в начале 21 века. По данным социологического исследования, которое провели специалисты Университета Вирджинии, 52% избирателей бывшего президента США Дональда Трампа сообщили, что хотят, чтобы "республиканские" штаты вышли из состава государства и стали самостоятельными республиками. 41% респондентов, голосовавших за Джо Байдена, выразили ту же самую позицию в отношении "демократических" штатов.

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