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Автор Валентина Севрюгина

Business Insider: специалисты назвали симптомы "омикрона" у детей

Мир

Специалисты выявили самые частые симптомы "омикрона" у детей, сообщает издание Business Insider.

Business Insider: специалисты назвали симптомы "омикрона" у детей

Так, в исследовании Zoe COVID Symptom Study говорится о том, что у маленьких пациентов с коронавирусом нового штамма чаще всего наблюдаются насморк, кашель, боль в горле и усталость. Известно, что учёные провели анализ течения болезни у нескольких сотен заболевших в возрасте 8-12 лет.

Помимо вышеперечисленных симптомов у детей довольно часто встречались чихание и высокая температура. А среди наиболее редких жалоб — диарея и воспаление верхних и нижних дыхательных путей с громким "лающим" кашлем.

При этом в рассматриваемых случаях не оказалось ни одного заразившегося с бессимптомным течением болезни. Также специалисты отмечают, что большая часть детей была привита, однако у непривитых коронавирус протекал точно так же.

Ранее американский специалист по инфекционным заболеваниям, вакцинолог Кэтрин Полинг из медцентра Atrium Health Wake Forest Baptist рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов.

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Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы covid-19 коронавирус
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Business Insider: специалисты назвали симптомы "омикрона" у детей
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