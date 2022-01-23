Экс-генсек НАТО: Украина не войдёт в альянс до тех пор, пока ад не замёрзнет

Бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схеффер заявил, что в обозримом будущем Украина не станет членом Североатлантического альянса.

"В обозримом и в непредвиденном будущем они (Украина. — Ред.) не станут членом НАТО. И я думаю, что вся группа за столом в Бухаресте (саммит НАТО в 2008 году. — Ред.) знала это", — сказал экс-генсек альянса в беседе с Financial Times.

По словам Схеффера, ожидание вступления Украины в НАТО "продлится до тех пор, пока ад не замёрзнет".

Ранее Россия призвала дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия войдут в альянс, поскольку оно противоречит обязательствам всех стран-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.

Этот саммит прошёл в то время, когда Яап де Хоп Схеффер был генсеком НАТО. Сейчас собеседник Financial Times. назвал "уродливым компромиссом" обещание, которое было дано Украине в 2008 году.

Ранее политический обозреватель из США Росс Даутат призвал руководство США отложить идею о принятии Украины в альянс НАТО ещё на несколько десятков лет, поскольку Незалежная не готова стать полноценным членом блока из-за своей "слабости".

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