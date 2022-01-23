EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Экс-генсек НАТО: Украина не войдёт в альянс до тех пор, пока ад не замёрзнет

Мир

Бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схеффер заявил, что в обозримом будущем Украина не станет членом Североатлантического альянса.

Экс-генсек НАТО: Украина не войдёт в альянс до тех пор, пока ад не замёрзнет

"В обозримом и в непредвиденном будущем они (Украина. — Ред.) не станут членом НАТО. И я думаю, что вся группа за столом в Бухаресте (саммит НАТО в 2008 году. — Ред.) знала это", — сказал экс-генсек альянса в беседе с Financial Times.

По словам Схеффера, ожидание вступления Украины в НАТО "продлится до тех пор, пока ад не замёрзнет".

Ранее Россия призвала дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия войдут в альянс, поскольку оно противоречит обязательствам всех стран-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.

Этот саммит прошёл в то время, когда Яап де Хоп Схеффер был генсеком НАТО. Сейчас собеседник Financial Times. назвал "уродливым компромиссом" обещание, которое было дано Украине в 2008 году.

Ранее политический обозреватель из США Росс Даутат призвал руководство США отложить идею о принятии Украины в альянс НАТО ещё на несколько десятков лет, поскольку Незалежная не готова стать полноценным членом блока из-за своей "слабости".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато украина
Новости
Жириновский: Зеленскому пора "упаковывать чемоданы" и бежать из страны
Политолог: Украина — пушечное мясо в большом переделе Европы и мира
Экс-генсек НАТО: Украина не войдёт в альянс до тех пор, пока ад не замёрзнет
Журналисты НТВ провели собственное расследование ограбления вдовы Градского
Россия второй день подряд бьёт рекорды по заражению коронавирусом
Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов
Раскрыт план НАТО по уничтожению Калининграда в случае войны с Россией
Новый день – новый рекорд: в Петербурге 9535 новых ковид-больных
Сатановский объяснил, почему ситуация с вице-адмиралом Шенбахом выгодна России
Французский путешественник погиб, пытаясь пересечь Атлантический океан на лодке
Последние материалы
Жириновский: Зеленскому пора "упаковывать чемоданы" и бежать из страны
Политолог: Украина — пушечное мясо в большом переделе Европы и мира
Экс-генсек НАТО: Украина не войдёт в альянс до тех пор, пока ад не замёрзнет
Журналисты НТВ провели собственное расследование ограбления вдовы Градского
Россия второй день подряд бьёт рекорды по заражению коронавирусом
Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов
Раскрыт план НАТО по уничтожению Калининграда в случае войны с Россией
Новый день – новый рекорд: в Петербурге 9535 новых ковид-больных
Сатановский объяснил, почему ситуация с вице-адмиралом Шенбахом выгодна России
Одинокие люди скупы на эмоции и любят искать виноватых
Популярное
Мир. Новости мира
Командующий ВМС ФРГ: Россию надо уважать, хоть она и расколола ЕС

Командующий флотом ФРГ позволил себе высказать собственное мнение о России, и это не то, что принято в рамках немецкого мейнстрима.

Командующий ВМС ФРГ: Россию надо уважать, хоть она и расколола ЕС
Доктор Мясников рассказал о страшной находке в Подмосковье: "200 м от деревни"
Общество
Доктор Мясников рассказал о страшной находке в Подмосковье: "200 м от деревни"
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Общество
В России предложили ответ Германии на нежелание платить компенсацию за СП-2
Ирина Шлионская Одинокие люди скупы на эмоции и любят искать виноватых Ирина Шлионская Ирина Гусакова Новая мутация "омикрона" BA.2: настолько ли опасна Ирина Гусакова Дмитрий Соколов Отравления как инструмент мировой политики Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
WarGonzo: Кишинёв стягивает артиллерию к Приднестровью
Политика. Новости и аналитика
Россияне высмеяли генерала ВСУ за "план" присоединения Украины к России
Штурм о доме престарелых, куда упекли Федосееву-Шукшину: "Вытягивают деньги"
Шоу-бизнес
Штурм о доме престарелых, куда упекли Федосееву-Шукшину: "Вытягивают деньги"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников