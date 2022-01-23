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Автор Николай Ткаченко

Французский путешественник погиб, пытаясь пересечь Атлантический океан на лодке

Мир

Искатель приключений из Франции Жан-Жак Савен погиб в начале своего второго одиночного плавания через океан. Он хотел пересечь Атлантику на веслах. Об этом сообщает ВВС.

Французский путешественник погиб, пытаясь пересечь Атлантический океан на лодке

Перевернувшуюся лодку Савена обнаружили вблизи Азорских островов, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, откуда стартовал путешественник.

Причины и обстоятельства смерти 75-летнего француза пока не установлены.

На его странице в Фейсбуке появилось следующее сообщение: "К сожалению, в этот раз океан оказался сильнее, чем наш друг, который так любил море и путешествия по нему".

В свое второе плавание через Атлантический океан Савен отправился 1 января из португальского Сагреша. Первый раз он пересек Атлантику больше трех лет назад в большой бочке, специально для этого построенной.

В ночь на четверг Савен выпустил два аварийных буйка, подававших сигналы бедствия. С тех пор связи с ним не было.

Бывший десантник, а затем частный пилот, Савен отметил на прошлой неделе свое 75-летие. Он выпил шампанского и съел фуа-гра прямо на лодке.

Океан путешественник хотел пересечь на весельной лодке восьмиметровой длины примерно за три месяца. Все это предприятие он называл "способом посмеяться над старостью".

Пересечь Атлантику в одиночестве отваживались немногие. Но знаменитый российский путешественник Федор Конюхов сделал это целых 17 раз, причем один раз на весельной лодке.

Мировой рекорд по скоростному одиночному переплыванию через Атлаyтический океан установил француз Чарльз Хедрич. А первой женщиной, в одиночку пересекшей Атлантику на весельной лодке, была американка Тори Мёрден.

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Темы франция путешествия федор конюхов
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