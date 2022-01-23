Sky: Борис Джонсон решился на переговоры с Москвой — поедет министр обороны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже в ближайшие дни может отправить на переговоры в Москву министра обороны страны Бена Уоллеса. По сообщению британских СМИ, на повестке дня будет "украинский конфликт".

Согласно информации, Джонсон "крайне обеспокоен" ситуацией в Незалежной и расценивает её как "в высшей степени опасную".

"Было бы откровенно наивно предполагать, что Россию можно смягчить изменениями в архитектуре европейской безопасности — поведение Кремля неизменно продемонстрировало это", — цитирует источник британский телеканал Sky.

Кроме того, по сообщению СМИ, состоится ли точно визит, пока неизвестно.

"Министр обороны ясно обозначил, что изучит все возможности для достижения стабильности и урегулирования украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством", — прокомментировали в Минобороны королевства ТАСС накануне.

В минувший понедельник Лондон пригласил на переговоры Шойгу в Великобританию, где было бы возможно "обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли". 21 января Москва ответила взаимным приглашением на территорию России.

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