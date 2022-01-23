Берлускони отказался бороться за кресло президента Италии

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что не будет участвовать в выборной гонке за пост президента страны. По словам политика, он "много советовался", но решил отказаться от "кресла".

Как подчеркнул сам бывший премьер, такое решение он принял, чтобы избежать раздора в стране.

"Никогда не забывая, что коллективные интересы важнее личных целей, я много думал, советовался с родными и с лидерами моей политической "семьи" по поводу полученного предложения", — цитирует заявление Берлускони для итальянской прессы "Интерфакс". — "Сегодня Италии требуется единство… чтобы бороться против пандемии и вывести страну из кризиса".

Впрочем, бывший премьер-министр заявил, что после долгих раздумий и консультаций пришёл к выводу, что мог бы лидировать на выборах и заполучить должность главы государства. Берлускони подчеркнул, что не собирается оставлять политику и будет и дальше "работать на благо страны", правда, в каком конкретно статусе, не уточнил.

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