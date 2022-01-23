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Автор Екатерина Широкова

Берлускони отказался бороться за кресло президента Италии

Мир

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что не будет участвовать в выборной гонке за пост президента страны. По словам политика, он "много советовался", но решил отказаться от "кресла".

Берлускони отказался бороться за кресло президента Италии

Как подчеркнул сам бывший премьер, такое решение он принял, чтобы избежать раздора в стране.

"Никогда не забывая, что коллективные интересы важнее личных целей, я много думал, советовался с родными и с лидерами моей политической "семьи" по поводу полученного предложения", — цитирует заявление Берлускони для итальянской прессы "Интерфакс". — "Сегодня Италии требуется единство… чтобы бороться против пандемии и вывести страну из кризиса".

Впрочем, бывший премьер-министр заявил, что после долгих раздумий и консультаций пришёл к выводу, что мог бы лидировать на выборах и заполучить должность главы государства. Берлускони подчеркнул, что не собирается оставлять политику и будет и дальше "работать на благо страны", правда, в каком конкретно статусе, не уточнил.

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Дело Берлускони: никакой политики?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы италия сильвио берлускони
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