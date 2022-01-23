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Автор Николай Ткаченко

В Германии раскрыли новые данные о смертности после вакцинации

Мир

Только один случай смерти можно напрямую связать с вакцинацией в течение всего 2021 года. Об этом заявили в Университетской клинике Гамбурга. При этом сейчас уровень заболеваемости в городе продолжает быстро расти, пишет WELT.

В Германии раскрыли новые данные о смертности после вакцинации

На нескольких интернет-форумах или даже на еженедельных демонстрациях обсуждается опасность вакцинации против коронавируса. Но данные из такого крупного города, как Гамбург, не подтверждают этого, отмечает издание. Согласно оценке Университетской больницы Гамбург-Эппендорф за весь 2021 год был зарегистрирован только один случай смерти, который можно было напрямую связать с предыдущей вакцинацией.

Кроме того, как сообщил NDR в четверг, было еще 100 известных случаев, когда люди умирали с коротким временным интервалом после вакцинации. Таким образом, "в случае серьезных осложнений вакцинации, вызванных иммунологически, первые часы-дни после вакцинации показывают особенно высокую значимость причинно-следственной связи между вакцинацией и смертью", говорится в статье.

Однако, по результатам вскрытия умерших, в 58 из 101 случая была установлена только одна прямая причинно-следственная связь. У остальных смертей были доказуемые другие причины. Большинство из умерших были пенсионного возраста.

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Темы covid-19 германия коронавирус
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