The Daily Telegraph: новые санкции не нанесут России "смертельный удар"

Если даже США решатся ввести против России новые санкции, это не станет для Москвы "смертельным ударом", заявил британский обозреватель Джереми Уорнер.

Как подчеркнул аналитик, возможно, ограничения смогут усложнить жизнь для РФ, но существенного ущерба не нанесут.

Такое же мнение выразил и главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон. По его словам, Россия "крепкий орешек" и богатая страна.

"У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчётах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком", — рассказал эксперт в беседе с The Daily Telegraph.

Эксперты уточнили, что угрозы Запада новыми санкциями не "очень реалистичны". Особенно исключение России из SWIFT и запрет на экспорт нефти и газа.

Ранее Pravda. Ru цитировала предложение экс-посла США в ОБСЕ Джеймса Гилмора о том, что из-за конфликта на Украине Россию необходимо "выгнать" из всех международных организаций, в том числе и ОБСЕ. По его мнению, происходящее вокруг Незалежной нарушает Хельсинский договор.

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