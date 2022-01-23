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Автор Екатерина Широкова

Байден обсудил "агрессивные действия" против Украины с командой нацбезопасности

Мир

Президент США Джо Байден встретился с членами команды нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и "агрессивные действия" России на территории Незалежной, сообщили в Белом доме.

Байден обсудил "агрессивные действия" против Украины с командой нацбезопасности

В ходе встречи, главе нации доложили о ситуации на украинской территории, в том числе и о "действиях российских военных" на приграничной с Незалежной территории.

"Байден встретился с представителями команды по нацбезопасности лично и виртуально в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия РФ в отношении Украины", — говорится в пресс-релизе администрации.

Кроме того, на повестке дня было обсуждение "последствий для РФ" в случае обострения ситуации вокруг Украины. А также дипломатические решения, в случае если Россия "вторгнется" на территорию Незалежной.

К каким выводам пришли участники встречи, в Белом доме не сообщили.

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