В Раде заявили, что Украина не сможет заблокировать сертификацию СП-2

Украина не сможет как-либо помешать сертификации "Северного потока-2", заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

По его словам, задача министров и администрации президента Незалежной не сообщать "плохие новости", однако, Киев никак не относится к запуску российского газопровода.

"Я вам открою тайну — мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может — два", — цитирует выступление политика на украинском телевидение РИА Новости.

Как отметил Кучеренко, "Северный поток-2" всё равно будет, "хочет Украина этого или нет". Кроме того, парламентарий подчеркнул, что "Нафтогаз" пытается "нивелировать" свои провалы, вместо того, чтобы заниматься обеспечением хранилищ топливом.

"Им необходима вечная борьба… Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват", — резюмировал депутат.

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