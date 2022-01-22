В Миноброны ФРГ раскритиковали слова о том, что Путин "заслуживает уважения"

В министерстве обороны Германии резко раскритиковали заявления главы немецких Военно-морских сил Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым не вернётся в состав Украины, а действия российского президента Владимира Путина заслуживают уважения, сообщает агенство dpa.

"Заявления по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны", — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Военно-морских сил Германии и вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что российский лидер Владимир Путин в действительности хочет добиться уважения, которого, возможно, и заслуживает. Это заявление он сделал на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. Там же Кай-Ахим Шенбах сказал о том, что Украина вряд ли вернёт себе крымский полуостров.

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