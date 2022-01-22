FoxNews: семьи сотрудников посольства США в Киеве получили приказ об эвакуации

В Госдепартаменте США заговорили об эвакуации семей дипломатов из американского посольства в Киеве. Новость об этом появилась на FoxNews.

"Семьи сотрудников посольства США на Украине получили приказ начать эвакуацию уже в понедельник", — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта информация предоставлена официальным лицом. Кроме того, ожидается, что уже на следующей неделе Госдеп рекомендует американцам покидать Украину коммерческими рейсами.

Ранее министерство обороны США объявило о начале крупномасштабных военно-морских учений НАТО в Средиземном море. Учения стартуют 24 января и продлятся до 4 февраля. В них будет задействован американский авианосец USS Harry S. Truman. При этом представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что эти учения готовятся с 2020 года и не имеют ничего общего с нынешней напряжённостью вокруг Украины.

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