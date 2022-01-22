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Автор Валентина Севрюгина

В РПЦ не видят ничего плохого в пересадке сердца свиньи человеку

Мир

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал новость о пересадке сердца свиньи человеку.

В РПЦ не видят ничего плохого в пересадке сердца свиньи человеку

Он отметил, что если речь идёт о медицинской технологии, использование которой не затрагивает напрямую этические вопросы, то у церкви не должно быть оснований идти против этого.

"Люди на протяжении веков изобретали способы улучшения качества пищи, а сейчас они изобретают многие способы улучшения качества жизни. Само по себе это только хорошо", — сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Уточняется, что данное хирургическое вмешательство было проведено американскими медиками. При этом специалисты сходятся во мнение, что в России есть все возможности для проведения аналогичных манипуляций. Российские специалисты планируют провести такую операцию, если опыт коллег окажется действительно успешным.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что русская православная церковь разработала документ, регламентирующий практику изгнания нечистых духов.

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Пересадка органов: страхи реальные и мнимые
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша митрополит иларион
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