EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

США спешно организуют учения в Средиземном море. С чего вдруг?

Мир

Министерство обороны США объявило о начале крупномасштабных военно-морских учений НАТО в Средиземном море.

США спешно организуют учения в Средиземном море. С чего вдруг?

Учения стартуют 24 января и продлятся до 4 февраля. В них будет задействован американский авианосец USS Harry S. Truman.

"Эти учения не предназначены для противодействия тем сценариям, которые могут произойти вокруг Украины "Neptune Strike 22" призваны продемонстрировать способность НАТО интегрировать сложные морские ударные силы воздушно-десантной группы в поддержку усилий альянса по сдерживанию и обороне", -заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он заверил, что эти учения готовятся с 2020 года и не имеют ничего общего с нынешней напряженностью вокруг Украины, хотя "Удар Нептуна-2022 " отсутствует в списке запланированных на 2022 год учений, опубликованных 14 декабря НАТО на своем сайте.

Джон Кирби прокомментировал ситуацию следующим образом:

" Американский корабль "Гарри С. Трумэн" пересекает Средиземное море, чтобы успокоить европейцев. Не буду отрицать, что напряженная ситуация с Россией вызвала споры с союзниками о проведении этих военно-морских учений. После переговоров с нашими союзниками по НАТО было решено двигаться дальше".

  • USS Harry S. Truman с воздушно-десантной группой на борту находятся в Средиземном море с середины декабря.

Внезапно организованные учения НАТО подозрительно совпали по срокам с крупномасштабными военно-морскими учениями России:

На всех морях, омывающих Россию, стартуют масштабные учения ВМФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Репетиция войны? Армия США проводит крупнейшие военные учения на Аляске
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато средиземное море
Новости
Алибасов: "Федосееву-Шукшину сдали в дом престарелых, чтобы отнять квартиру"
США спешно организуют учения в Средиземном море. С чего вдруг?
Зеленский ввел санкции против австрийских архитекторов
Доктор Мясников рассказал о страшной находке в Подмосковье: "200 м от деревни"
Расхламить склады не выйдет: Берлин запретил Эстонии дарить Киеву пушки ГДР
Сатановский просчитал момент, когда Зеленский может "врезать" по Донбассу
Командующий ВМС ФРГ: Россию надо уважать, хоть она и расколола ЕС
Поклонники считают, что 47-летняя Екатерина Волкова беременна
В Петербурге началась тотальная "Шнуровка"
Киев может потерять половину территории страны из-за провокации Запада
Последние материалы
Алибасов: "Федосееву-Шукшину сдали в дом престарелых, чтобы отнять квартиру"
США спешно организуют учения в Средиземном море. С чего вдруг?
Зеленский ввел санкции против австрийских архитекторов
Экопроблемы на службе геополитики: кто и зачем раздувает "экотревожность"
Доктор Мясников рассказал о страшной находке в Подмосковье: "200 м от деревни"
Расхламить склады не выйдет: Берлин запретил Эстонии дарить Киеву пушки ГДР
Сатановский просчитал момент, когда Зеленский может "врезать" по Донбассу
Командующий ВМС ФРГ: Россию надо уважать, хоть она и расколола ЕС
Оближи телевизор и почувствуй вкус продуктов!
Поклонники считают, что 47-летняя Екатерина Волкова беременна
Популярное
Мир. Новости мира
Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное "медицинское открытие":

Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса
WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан
Политика. Новости и аналитика
WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан
Мир. Новости мира
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Политолог: силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Наталия Красовская Экопроблемы на службе геополитики: кто и зачем раздувает "экотревожность" Наталия Красовская Ирина Шлионская Оближи телевизор и почувствуй вкус продуктов! Ирина Шлионская Усам Оздемиров Кто там хорохорится? Ой, Америка... Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Молодой супруг Кудрявцевой обидел жену шуткой о её возрасте
Здоровье
"Взгляните на свои пальцы": медики назвали неожиданный симптом рака лёгких
Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников