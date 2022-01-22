США спешно организуют учения в Средиземном море. С чего вдруг?

Министерство обороны США объявило о начале крупномасштабных военно-морских учений НАТО в Средиземном море.

Учения стартуют 24 января и продлятся до 4 февраля. В них будет задействован американский авианосец USS Harry S. Truman.

"Эти учения не предназначены для противодействия тем сценариям, которые могут произойти вокруг Украины "Neptune Strike 22" призваны продемонстрировать способность НАТО интегрировать сложные морские ударные силы воздушно-десантной группы в поддержку усилий альянса по сдерживанию и обороне", -заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он заверил, что эти учения готовятся с 2020 года и не имеют ничего общего с нынешней напряженностью вокруг Украины, хотя "Удар Нептуна-2022 " отсутствует в списке запланированных на 2022 год учений, опубликованных 14 декабря НАТО на своем сайте.

Джон Кирби прокомментировал ситуацию следующим образом:

" Американский корабль "Гарри С. Трумэн" пересекает Средиземное море, чтобы успокоить европейцев. Не буду отрицать, что напряженная ситуация с Россией вызвала споры с союзниками о проведении этих военно-морских учений. После переговоров с нашими союзниками по НАТО было решено двигаться дальше".

USS Harry S. Truman с воздушно-десантной группой на борту находятся в Средиземном море с середины декабря.

Внезапно организованные учения НАТО подозрительно совпали по срокам с крупномасштабными военно-морскими учениями России:

На всех морях, омывающих Россию, стартуют масштабные учения ВМФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.