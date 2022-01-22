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Автор Ольга Лебедева

Расхламить склады не выйдет: Берлин запретил Эстонии дарить Киеву пушки ГДР

Мир

Как сообщает газета The Wall Street Journal, Берлин отклонил просьбу правительства Эстонии о поставке гаубиц из бывших запасов ГДР на Украину.

Расхламить склады не выйдет: Берлин запретил Эстонии дарить Киеву пушки ГДР

В отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников правительство Германии отказалось экспортировать смертоносное оружие непосредственно на Украину. Это соответствует общей практике Германии не разрешать поставки оружия в воюющие страны.

В этот раз Эстония, видимо, вдохновившись разрешением Вашингтона передать Киеву оружие американского производства, попросила разрешить направить на Украину артиллерию из запасов бывшей Национальной народной армии (NVA), которое поставлялось в страну из Германии, когда Таллин только вошёл в НАТО.

По данным немецкого таблоида, Эстония подала заявку в середине января, заявив, что планирует отправить на Украину "десятки " противотанковых ракет Javelin и несколько 122-мм гаубиц, которые "родом из ГДР".

На пресс-конференции представитель министерства обороны Германии подтвердил, что был такой запрос от правительства Эстонии, но в ответ Таллин получил отказ.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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