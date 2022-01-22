Кулеба рассказал о своём разочаровании последними заявлениями Германии

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что очень разочарован последними заявлениями Германии, потому что думает, что на деле они совершенно не соответствуют обещаниям поддержки в отношении Украины, о которой ФРГ постоянно говорит.

В частности, Кулебу возмутило нежелание Германии прислать Украине оборонное оружие. Также он выразил недовольство тем, что немецкие власти не верят, что Крым может быть возвращён Украине, а также тем, стоит ли отключать Россию от SWIFT.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности… Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", — не мог скрыть разочарования Кулеба в своем Twitter.

Глава украинского МИД полагает, что Германия обязана выступать единым фронтом с другими западными партнёрами Украины по отношению к России, вместе с ними сдерживая "российскую агрессию".

"В настоящее время как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", — резюмировал Кулеба.

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