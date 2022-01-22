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Автор Ольга Лебедева

Запад вооружает Украину: кто, чего и сколько уже «подал»

Мир

На текущей неделе Вашингтон официально разрешил Прибалтийским странам перепродать Украине оружие, которое раньше они получили от США.

Запад вооружает Украину: кто, чего и сколько уже «подал»

Как оказалось, дважды повторять не надо: три страны Балтии объявили в пятницу, что поставят Киеву вооружение американского производства:

"Война на Украине продолжается, и важно поддерживать Украину всем, что мы можем, чтобы она могла противостоять агрессору", — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанер.

Повторяя "мантру" об опасности надвигающегося" вторжения " России, прибалтийские министры обороны подтвердили, что

  • Эстония поставит вооруженным силам Украины противотанковые ракеты Javelin,
  • Латвия и Литва отправят зенитные ракеты Stinger,
  • Литва, кроме того, бесплатно отправит в Киев 24 тепловизора.

"Не оскудевают руки дающих"

Как именно "Запад милитаризует Украину", подсчитал RT.

Вашингтон в прошлом году выделил $650 млн на военную помощь для Украины -и в общей сложности с 2014 года сумма "вливаний" составила $2700 млн.

"Эти поставки продолжаются даже сегодня", — подтвердила в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что администрация Байдена уже уведомила Конгресс о намерении поставить Украине "ещё и" вертолеты Ми-17 и что президент издал приказ, разрешающий Белому дому (вообще и лично ему) "принимать определенные решения в чрезвычайных условиях, без одобрения других органов".

Испания вчера уведомила о своем решении отправить в Черное море фрегат Blas в течение следующих трех-четырех дней.

Говоря о позиции Испании, которая надеется, что" деэскалация "между Москвой и НАТО вокруг Украины будет проходить в "дипломатическом " ключе, министр обороны Маргарита Роблес также отметила, что Мадрид не исключает, что разместит в Болгарии самолёты-истребители.

Великобритания, в свою очередь, направила в Киев около 2000 противотанковых ракетных комплексов малой дальности и 30 британских специалистов для обучения украинских солдат тому, как использовать это вооружение.

Украина старается, как может

Со своей стороны, украинские военные провели учения в Херсонской губернии, недалеко от границы с Крымом. Военные выполняли боевые задачи с помощью реактивных установок залпового огня БМ-21 Град и по подавлению и уничтожению огневой мощи, бронетехники и войск условного противника.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша испания украина вашингтон прибалтика великобритания
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