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Автор Елена Былкина

Киев может потерять половину территории страны из-за провокации Запада

Мир

Бывший премьер ЛНР, политолог Марат Баширов уверен, что провокация Запада приведёт к отчуждению половины украинской территории.

Киев может потерять половину территории страны из-за провокации Запада

Политолог сделал прогноз о том, что силы на Западе могут провести операцию против Луганской Народной Республики, чтобы не допустить переговоры Джозефа Байдена и Владимира Путина.

"Россия не сможет не вмешаться, если будет новый "югославский" сценарий, а там как пойдёт. Победят — славно, нет — Байден выйдет из-за стола переговоров точно", — написал Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".

Политолог предположил, что Киев останется в проигрыше и получит "ещё один котёл". Этот шаг, по мнению политолога, может закончиться откатом до Днепра и потерей юго-восточных приазовских территорий.

Баширову показались странными слова Джозефа Байдена о допустимом "небольшом" вторжении на Украину.

Ранее представители посольства США в Киеве призвали Госдепартамент начать эвакуацию семей дипломатов из Украины.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр владимир путин
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