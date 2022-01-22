В МИД РФ сообщили, что в ответ на выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности США и их союзники по НАТО начали против Москвы "токсичную кампанию", в рамках которой они пытаются очернить образ России на международной арене и представить её как агрессора.
"Вместо того чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как "агрессора", "врага цивилизованной Европы" и "угрозу" международной стабильности", — заявили в МИД.
Также в российском ведомстве добавили, что с того момента, когда Москва передала США проекты своих предложений по безопасности, американская сторона изо всех сил затягивала их обсуждение.
Как пишет РИА Новости, в МИД также упомянули выпущенный Госдепом сборник фактов, касающихся России, и их "развенчание" американцами. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, этот сборник невозможно читать, его содержание более чем сомнительно.
"Да и сам факт публикации Госдепартаментом подобных "методических рекомендаций" непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь", — заключили в МИД РФ.
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