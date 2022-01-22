Пушков назвал Лиз Трасс плохо образованным политиком из-за её слов об Украине

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, о низком уровне образованности можно судить по высказываниям западных политиков, в частности, главы МИД Великобритании Лиз Трасс, сказавшей, что Украине пришлось пережить "нашествия от монголов до татар".

Как сказал Пушков, такой словесный опус Трас говорит лишь о том, что "она не одолела трассу истории".

"В ее глазах Украина — "страна с великой историей", почему-то ускользнувшей от внимания всех историков, на которую нападали попеременно то монголы, то татары, а она от них отбивалась. Т. е., слышала звон, да не знает, где он", — написал Пушков в своём Twitter.

Сенатор также добавил, что если в былые времена глава министерства иностранных дел подумал бы, прежде чем говорить такую чушь, то сегодня этого уже никто не стесняется, это уже новая закономерность.

Пушком отметил, что западных политиков вообще не смущает то обстоятельство, что Украины вообще ещё не было во времена нашествия монголо-татар.

"Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры. Образование стало одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе. В отличие от XX века, для политического успеха оно уже не требуется", — с сожалением отметил сенатор.

Ранее, во время выступления в Сиднее, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сделала заявление, которое позже высмеяли в России.

"Украина — гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше — от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством. Их устойчивости хватает с избытком. Если им придется, то они будут воевать, чтобы защитить свою страну", — сказала Трасс.

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