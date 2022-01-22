В Германии рассказали, что собираются поставить на Украину вместо оружия

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт рассказала, что Берлин собирается передать Украине вместо вооружения. В качестве замены оружию немецкие власти решили передать Незалежной мобильный полевой госпиталь, на покупку которого правительство уже выделило 5,3 миллиона евро.

Ламбрехт уточнила, что кроме передачи самого госпиталя, власти ФРГ собираются обучить представителей украинской армии, как его возводить и использовать.

"Также мы поставили аппараты искусственной вентиляции лёгких, лечим раненых солдат в наших госпиталях. Это значит, что мы на стороне Киева", — отметила Кристине Ламбрехт в беседе с изданием Welt.

Министр уверена, что сейчас важнее всего предотвратить деэскалацию, поэтому Германия считает бессмысленными поставки оружия в данной ситуации.

Ранее СМИ писали, что Германия наложила запрет на передачу немецкого оружия Украине Эстонией.

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