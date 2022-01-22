Зеленского попросили рассказать Раде о том, что угрожает Украине

Депутат Верховной Рады, её бывший спикер Дмитрий Разумков попросил лидера страны Владимира Зеленского поведать депутатам о том, что и кто угрожает Украине, на закрытом заседании парламента.

Ранее Зеленский дал интервью газете The Washington Post, в котором заявил, что Россия собирается вторгнуться на Украину якобы для защиты русскоязычного населения, и оккупировать крупные города страны, в частности, Харьков.

Разумков согласился с президентом, что пока точно нельзя сказать, будет ли российское вторжение на Украину или нет, но призвал быть к нему готовыми.

"Мы не можем гарантировать, будет наступление РФ или нет. Но мы должны быть к нему готовы. Готовы как государство по всем направлениям… Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его не в студию, а в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады донес информацию, что на самом деле происходит на Украине. Если он не может сказать это, выходя к микрофону, то об этом должна знать Верховная рада Украины. Потому что без Верховной рады, как бы ни хотелось президенту, он руководить этим государством не сможет", — сказал Разумков в беседе с телеканалом "Украина".

Бывший спикер добавил, что лидеру страны в таких условиях ни в коем случае нельзя уходить в отпуск и вообще на отдых.

Также Разумков раскритиковал украинское руководство, которое без зазрения совести отдыхает на курортах в такие сложное для страны время.

"У украинского парламента, я считаю, великоваты каникулы. Но давайте за себя говорить. Я все это время находился тут, работал и, если надо, на работу мог доехать за 15 минут. А когда у тебя войска на границе, а ты ездишь в Буковель (горнолыжный курорт) или в другие страны, извините, — это некорректно. Некорректно по отношению к людям", — возмутился Разумков.

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