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Автор Ольга Лазарева

Депутат Милонов: ООН признала эффективность "ЧВК Вагнера" в Мали

Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке ответил на вопросы журналистов о ситуации в Мали. В частности, он прокомментировал присутствие "ЧВК Вагнера" в африканском государстве.

Депутат Милонов: ООН признала эффективность "ЧВК Вагнера" в Мали

"Это суверенное решение правительства Мали сотрудничать с такой организацией. Единственное, чего мы хотим — это избежать трудностей в сотрудничестве армии Мали с миротворческой миссией ООН (МИНУСМА)", — заявил Гутерреш.

Слухи о сотрудничестве властей Мали с российской "ЧВК Вагнера" появились летом прошлого года. Известно, что население страны регулярно подвергается нападениям со стороны вооруженных бандформирований. Террористические группировки практически оккупировали большую часть страны. Их активность растет, несмотря на постоянное присутствие французских военных и контингента ООН в Мали, что наталкивает на вывод о сотрудничестве европейцев с боевиками. Интерес к природным богатствам африканского государства проявляют многие международные игроки. На фоне политической нестабильности ситуация сложилась взрывоопасная, что вынудило Бамако искать надежных союзников для обеспечения безопасности граждан.

Прибытие россиян, известных своей эффективностью против боевиков, серьезно взволновало Запад, поскольку на их фоне провал миротворческой миссии ООН стал особенно очевиден. Поэтому Антониу Гуттереш был вынужден сделать подобное заявление, считает депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

"Конечно, это вынужденный шаг. Либо Гутерреш должен объяснять мировому сообществу причины, по которым миссия ООН в Мали потерпела очевидное фиаско (то есть объясняться за провальную политику миссию, которая находится под определенным покровительством и патронажем), либо, что проще для него, перестать этот вопрос поднимать, поскольку "ЧВК Вагнера" и российские военные консультанты с этой миссией справились, и о провале миссии ООН уже говорить не надо", — полагает парламентарий.

Актуальность этой темы несколько спала, поскольку россияне активно наводят порядок в Мали, поэтому "голубым каскам" уже ничего делать не нужно, уверен собеседник издания.

"Безусловно, ООН признает, что "ЧВК Вагнера" эффективна и в рамках заданных целей смогла добиться поставленных задач в сфере наведения безопасности", — заключил Милонов.

Мали — далеко не единственная страна, где ООН потерпела фиаско. К примеру, действия спецпредставителя генсека организации Стефани Уильямс привели к обострению ситуации в Ливии. Чиновница позволила себе выйти далеко за рамки своих полномочий и вмешаться в избирательные процессы государства, чем вызвала негативную реакцию со стороны граждан и политиков страны.

Недавно Уильямс была вызвана в МИД РФ, где ей напомнили о недопустимости такого самоуправства. В ходе визита в Москву чиновница встретилась с бизнесменом Евгением Пригожиным, имя которого связывают с "ЧВК Вагнера". Она пыталась уговорить его поддержать Правительство национального единства Ливии (ПНЕ), которое помогает западных странам наживаться на дешевой ливийской нефти. По сообщениям источников, усилия Уильямс не увенчались успехом.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон мали виталий милонов
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