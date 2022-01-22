Глава ВМС Германии рассказал, когда начнётся межконтинентальная война

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что межконтинентальная масштабная война может начаться в ближайшие 10 лет. По его словам, в таком контексте "двусторонние отношения" между странами ничего не значат.

При этом вице-адмирал подчеркнул, что угроза войны должна сподвигнуть государства создавать "более тесные" многосторонние союзы.

"Я считаю, что (континентальная) война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трёх лет, но в следующие 10-20 лет", — цитирует речь Шёнбаха в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара РИА Новости.

По какой причине взяты именно такие сроки для начала военных действий, вице-адмирал не пояснил.

Ранее Pravda. Ru цитировала главу Госдепа Энтони Блинкена с обращением к Российским властям. Так, Блинкен призвал Россию "не нападать" на Украину и подчеркнул, что "все заслуживают мирной жизни".

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