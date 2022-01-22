CNN: в США планируют эвакуировать своих дипломатов с Украины

Сотрудники американского посольства в Киеве обратились в Госдепартамент с просьбой разрешить выезд с территории Незалежной из-за "военной угрозы". Речь идёт о неосновном составе ведомства и их семьях.

Американские СМИ и ранее сообщали о перспективе такого решения, однако, теперь речь идёт о конкретных сроках. По информации CNN, операцию по вывозу дипломатов с территории Украины могут начать уже на следующей неделе.

"Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, "скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе", — пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее СМИ США заявляли о подобных действиях и со стороны России. Якобы Москва "эвакуировала" часть состава дипломатов и их семей из Незалежной ещё в начале января и готовит к вывозу ещё один "транш" сотрудников. Тогда корреспондентам Pravda.Ru в российском МИД сообщили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

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