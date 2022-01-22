WP: в США попросили РФ не публиковать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности

Американские должностные лица обратились к российским властям с просьбой не обнародовать официальный письменный ответ по гарантиям безопасности в Европе. Согласно информации, в Госдепартаменте сомневаются, что Москва не опубликует документ.

По сообщению газеты The Washington Post, со ссылкой на свой источник в Госдепе, "Кремль может решить опубликовать" официальное письмо-ответ американских властей на заявленные ранее требования Москвы.

"Письменный ответ администрации Байдена будет включать в себя предложения США по безопасности и продемонстрирует заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога", — цитирует высокопоставленного чиновника американская газета. — "Хотя письменный ответ по-прежнему не соответствует требованиям России закрыть политику открытых дверей НАТО, администрация Байдена считает, что предоставление письма, которое может быть прочитано непосредственно президентом России Владимиром Путиным, по-прежнему имеет смысл".

До этого момента, власти США призывают сохранить в секрете информацию, содержащуюся в ответе.

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