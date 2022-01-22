EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Foreign Policy: в США призвали исключить Россию из ОБСЕ из-за Украины

Мир

Экс-посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал исключить Россию и Белоруссию из всех международных организаций, в том числе и ОБСЕ. По его мнению, страны нарушают Хельсенский договор.

Foreign Policy: в США призвали исключить Россию из ОБСЕ из-за Украины

Речь идёт о конфликте вокруг Украины. Гилмор подчеркнул, что согласно документу, страны не имеют права нападать друг на друга.

"Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападёт на другую через признанные границы", — цитирует экс-посла Foreign Policy.

Гилмор заявил, что если не удастся исключить Россию и её "приспешника" Белоруссию из ОБСЕ, то американской стороне стоит прекратить финансировать организацию.

Кроме того, Гилмор заявил, что именно сейчас США необходимо "агрессивно вербовать" в ООН Финляндию и Швецию.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление постпреда США при ООН о том, что американская сторона готова ввести против России не только экономические санкции, но и в случае "вторжения" на Украину военные контрмеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Никто точно не знает права и обязанности ОБСЕ на Украине"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша обсе россия украина белоруссия
Новости
Foreign Policy: в США призвали исключить Россию из ОБСЕ из-за Украины
Кива: Зеленский запугал граждан Украины российским "вторжением"
Инфекционист Никифоров: из-за "омикрона" пандемия может кончится уже летом
На Украине рассказали, как унизят Берлин и "покажут русским"
Пушков предложил наказать Молдавию за антироссийские высказывания Санду
Постпред США в ООН рассказала, в каком случае Штаты пойдут войной на Россию
Врач Гончаров рассказал о синдроме внезапной смерти от омикрон-штамма COVID-19
Эксперт Седов рассказал, как защитить электронную карту от мошенников
Симоньян ужаснула иллюстрация к новости об анальном мазке на COVID-19
Симоньян высмеяла министра Британии за слова о монголах и татарах
Последние материалы
Инфекционист Никифоров: из-за "омикрона" пандемия может кончится уже летом
На Украине рассказали, как унизят Берлин и "покажут русским"
Пушков предложил наказать Молдавию за антироссийские высказывания Санду
Постпред США в ООН рассказала, в каком случае Штаты пойдут войной на Россию
Врач Гончаров рассказал о синдроме внезапной смерти от омикрон-штамма COVID-19
Как отличить коронавирус от простуды
Как мошенники воруют личные данные со смартфонов?
Эксперт Седов рассказал, как защитить электронную карту от мошенников
Об экономии, "подушке" и важных тратах: лайфхаки от экономиста
Симоньян ужаснула иллюстрация к новости об анальном мазке на COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное "медицинское открытие":

Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Политолог: силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Политика. Новости и аналитика
Захарова задала три вопроса главе МИД Британии Лиз Трасс
Ирина Шлионская Кого в Советском Союзе высылали за 101-й километр? Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Молодой супруг Кудрявцевой обидел жену шуткой о её возрасте
Мир. Новости мира
В ФРГ объяснили срочность запуска "Северного потока-2"
Политолог Баширов объяснил, как изменится ситуация после признания ДНР и ЛНР
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов объяснил, как изменится ситуация после признания ДНР и ЛНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников