Foreign Policy: в США призвали исключить Россию из ОБСЕ из-за Украины

Экс-посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал исключить Россию и Белоруссию из всех международных организаций, в том числе и ОБСЕ. По его мнению, страны нарушают Хельсенский договор.

Речь идёт о конфликте вокруг Украины. Гилмор подчеркнул, что согласно документу, страны не имеют права нападать друг на друга.

"Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападёт на другую через признанные границы", — цитирует экс-посла Foreign Policy.

Гилмор заявил, что если не удастся исключить Россию и её "приспешника" Белоруссию из ОБСЕ, то американской стороне стоит прекратить финансировать организацию.

Кроме того, Гилмор заявил, что именно сейчас США необходимо "агрессивно вербовать" в ООН Финляндию и Швецию.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление постпреда США при ООН о том, что американская сторона готова ввести против России не только экономические санкции, но и в случае "вторжения" на Украину военные контрмеры.

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