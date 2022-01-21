Ученые выяснили, чем грозит для мужского здоровья отказ от вакцинации

Учёные выяснили, что отказ от вакцинации может привести к проблемам с мужским здоровьем. Соответствующая статья опубликована в журнале American Journal of Epidemiology.

"Коронавирус SARS-CoV-2 может стать причиной кратковременного снижения мужской фертильности, а вакцинация… не снижает фертильность ни у одного из партнеров", — сообщается в материале.

После проведённых исследований специалисты пришли к выводу, что вакцинация не оказывает отрицательного влияния на женское здоровье.

Ранее ученые Гарвардской медицинской школы заявили, что подавляющее большинство "побочных эффектов" после введения вакцины от коронавируса вызваны ожиданиями людей, а не препаратом. После вакцинации у некоторых людей появляются неприятные ощущения, которые вызваны тревогой или плохими ожиданиями. В научном мире это называется эффект ноцебо.

За последние сутки в России коронавирус был диагностирован у 49 513 человек, что стало максимальным показателем за всё время пандемии.

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