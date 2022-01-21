Посольство России "успокоило" эстонского генерала песней "Ойся, ты, ойся"

Российское посольство в Эстонии прокомментировало заявление командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема. Генерал-лейтенант ранее высказался об отношениях России и Украины.

Прокомментировал с изрядной долей пессимизма. По мнению Мартина Херема, дело идёт к вооружённому конфликту. И по словам генерала, "нападение" со стороны Москвы уже стало очень "вероятным".

"Изо дня в день в Таллине тиражируются заявления об "агрессии" России и необходимости поддержки Украины, включая поставку вооружений. <…> Примечательно, что очередной всплеск антироссийской риторики совпал с идущими в Эстонии дебатами о ситуации с ростом цен на коммунальные услуги", — прокомментировали заявление эстонского генерала российские дипломаты на странице посольства в "Фейсбуке".

В заявлении "с сожалением констатировали", что "вместо объективного анализа причин высокой стоимости электричества и газа некоторые политики решили "переложить с больной головы на здоровую"", обвинив в росте цен Россию.

Заявления о "вторжении на Украину" в посольстве назвали "спекуляциями".

"В заключение мы хотели бы посвятить генерал-лейтенанту Херему, известному своими постоянными рассказами о "российской агрессии", казачью народную песню "Ойся, ты, ойся"", — заявили в посольстве, прикрепив к сообщению видео с этой песней. Нет, исполняли её не российские дипломаты (хотя, может, и стоило попробовать).

Напомним, Эстония наряду с Латвией и Литвой получила в США разрешение на поставки американских вооружений на Украину. Речь, в частности, о комплексах "Джавелин". Кроме того, правительство Эстонии направило запрос в Германию с просьбой за разрешением передать Украине артиллерийские орудия. Эти орудия ранее были в армии ГДР, а затем переданы прибалтийскому государству. Правда, в Берлине подчёркивают, что не намерены поставлять оружие Украине.

Ранее эстонские политики неоднократно заявляли о том, что с Россией не стоит вести переговоры о гарантиях безопасности.