Российское посольство в Эстонии прокомментировало заявление командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема. Генерал-лейтенант ранее высказался об отношениях России и Украины.
Прокомментировал с изрядной долей пессимизма. По мнению Мартина Херема, дело идёт к вооружённому конфликту. И по словам генерала, "нападение" со стороны Москвы уже стало очень "вероятным".
"Изо дня в день в Таллине тиражируются заявления об "агрессии" России и необходимости поддержки Украины, включая поставку вооружений. <…> Примечательно, что очередной всплеск антироссийской риторики совпал с идущими в Эстонии дебатами о ситуации с ростом цен на коммунальные услуги", — прокомментировали заявление эстонского генерала российские дипломаты на странице посольства в "Фейсбуке".
В заявлении "с сожалением констатировали", что "вместо объективного анализа причин высокой стоимости электричества и газа некоторые политики решили "переложить с больной головы на здоровую"", обвинив в росте цен Россию.
Заявления о "вторжении на Украину" в посольстве назвали "спекуляциями".
"В заключение мы хотели бы посвятить генерал-лейтенанту Херему, известному своими постоянными рассказами о "российской агрессии", казачью народную песню "Ойся, ты, ойся"", — заявили в посольстве, прикрепив к сообщению видео с этой песней. Нет, исполняли её не российские дипломаты (хотя, может, и стоило попробовать).
Напомним, Эстония наряду с Латвией и Литвой получила в США разрешение на поставки американских вооружений на Украину. Речь, в частности, о комплексах "Джавелин". Кроме того, правительство Эстонии направило запрос в Германию с просьбой за разрешением передать Украине артиллерийские орудия. Эти орудия ранее были в армии ГДР, а затем переданы прибалтийскому государству. Правда, в Берлине подчёркивают, что не намерены поставлять оружие Украине.
Ранее эстонские политики неоднократно заявляли о том, что с Россией не стоит вести переговоры о гарантиях безопасности.
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