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Автор Олег Артюков

В Госдуме заявили о потере сотен миллиардов "народных денег" за полтора месяца

Мир

За последние полтора месяца Фонд национального благосостояния потерял около 750 миллиардов рублей, считает депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

В Госдуме заявили о потере сотен миллиардов "народных денег" за полтора месяца

По его мнению, деньги в ФНБ обесцениваются из-за инфляции и ситуации на бирже. И данная ситуация, считает Сергей Миронов, "ярко показывает неэффективность "замораживания" резервов, которое Минфин сделал приоритетом бюджетной политики".

"Просто потеряли сотни миллиардов, которые можно было направить на развитие медицины, индексацию пенсий работающим пенсионерам, повышении социальных пособий выше инфляции. Можно, конечно, считать эту ситуацию на бирже форс-мажором. Но даже "в штатном режиме" деньги ФНБ обесцениваются из-за инфляции", — цитирует Сергея Миронова пресс-служба партии.

Он считает, что федеральная казна могла бы получить большую прибыль от резервов, если инвестировать их в человеческий капитал и реальную экономику. По словам Миронова, хранение резервов на "чёрный день" только приближает его наступление.

На 1 января 2022 года в Фонде национального благосостояния было около 13,565 триллионов рублей.

Перед выборами в Госдуму в прошлом году "Справедливая Россия" продвигала идею о "справедливом базовом доходе". По словам Сергея Миронова, российские семьи с детьми должны были бы получать по 10 тысяч рублей каждый месяц.

Источником для этих выплат, считали в партии, как раз должен был стать Фонд национального благосостояния. По их подсчётам, на эти цели понадобилось бы 19,5 трлн рублей всего и 7,5 трлн рублей на первом этапе.

Очевидно, впрочем, что подобная идея не будет поддержана ни правительством, ни думским большинством — депутатами от "Единой России".

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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