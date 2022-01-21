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Автор Любовь Степушова

Эксперт Оленченко рассказал, примет ли ЕС санкции против Казахстана

Мир

Будут ли на Казахстан наложены санкции со стороны Евросоюза рассказал эксперт Владимир Оленченко.

Эксперт Оленченко рассказал, примет ли ЕС санкции против Казахстана

Санкции ЕС на Казахстан зависят от целеполагания медийной кампании

Европейский парламент в четверг принял резолюцию по январским событиям в Казахстане.

Согласно резолюции, казахстанские власти:

  • отреагировали на протесты "непропорциональным насилием";
  • применяли "расплывчатые и чрезмерно широкие" трактовки понятий "терроризм" и "экстремизм" для ограничения свободы слова и мирного инакомыслия;
  • использовали "чрезмерную, ненужную и неизбирательную силу, в том числе смертоносную".

Приказ президента Касыма-Жомарта Токаева стрелять "без предупреждения на поражение" в резолюции Европарламента назван "нарушением международных правовых обязательств Казахстана уважать и защищать право на жизнь".

Депутаты призвали власти Казахстана:

  • прекратить политически мотивированные преследования граждан и общественных объединений,
  • освободить произвольно задержанных граждан,
  • не препятствовать мирным собраниям,
  • положить конец безосновательным арестам и пыткам в Казахстане.

В резолюции содержится призыв к Совету ЕС :

  • ввести целенаправленные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Казахстана;
  • немедленно инициировать надлежащее международное расследование преступлений, совершённых против народа Казахстана.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер для исполнительной власти ЕС.

Как сказал Pravda. Ru cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, позиция ЕС в отношении наложения санкций будет зависеть о того, какая цель поставлена:

  • нагнетание обстановки
  • или констатация факта нарушения прав человека.

Эксперт пояснил, что в Европарламенте избран новый председатель — Роберта Метсола, которая является "любительница правозащитной терминологии и в этом преуспевала долгое время".

"Поэтому не знаю, соединяет ли это эту резолюцию с тем, что с 18 января она является председателем Европарламента или это отдельная история", — сказал Владимир Оленченко.

Европарламент не компетентен обсуждать ситуацию в Казахстане

Эксперт обратил внимание на то, что Казахстан географически находится в Средней Азии, а Евросоюз и, в частности, Европарламент "всегда претендовали на европейское измерение", поэтому возникает вопрос об их компетенции.

"А могут ли они судить о том, в чём они не очень разбираются", — сказал Владимир Оленченко.

По его словам, Евросоюзу и, в частности, Европарламенту, стоило бы воздержаться от суждений по тем вопросам, которые находятся за рамками из компетенций.

"Что хочет Евросоюз и Европарламент? Лишь бы прозвучать в международном пространстве", — сделал вывод Владимир Оленченко.

Министерство иностранных дел Казахстана 21 января заявило, что принятая резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане "носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных". В МИД заявили об "отсутствии объективной оценки трагических январских событий в Казахстане".

2 января в Казахстане вспыхнули акции протеста из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, переросшие в попытку госпереворота. Президент Казахстана Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввёл в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы. По официальным данным, миротворцы занимались охраной жизненно важных объектов инфраструктуры. Они уже выведены из Казахстана.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз казахстан европарламент владимир оленченко
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