Будут ли на Казахстан наложены санкции со стороны Евросоюза рассказал эксперт Владимир Оленченко.
Европейский парламент в четверг принял резолюцию по январским событиям в Казахстане.
Согласно резолюции, казахстанские власти:
Приказ президента Касыма-Жомарта Токаева стрелять "без предупреждения на поражение" в резолюции Европарламента назван "нарушением международных правовых обязательств Казахстана уважать и защищать право на жизнь".
Депутаты призвали власти Казахстана:
В резолюции содержится призыв к Совету ЕС :
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер для исполнительной власти ЕС.
Как сказал Pravda. Ru cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, позиция ЕС в отношении наложения санкций будет зависеть о того, какая цель поставлена:
Эксперт пояснил, что в Европарламенте избран новый председатель — Роберта Метсола, которая является "любительница правозащитной терминологии и в этом преуспевала долгое время".
"Поэтому не знаю, соединяет ли это эту резолюцию с тем, что с 18 января она является председателем Европарламента или это отдельная история", — сказал Владимир Оленченко.
Эксперт обратил внимание на то, что Казахстан географически находится в Средней Азии, а Евросоюз и, в частности, Европарламент "всегда претендовали на европейское измерение", поэтому возникает вопрос об их компетенции.
"А могут ли они судить о том, в чём они не очень разбираются", — сказал Владимир Оленченко.
По его словам, Евросоюзу и, в частности, Европарламенту, стоило бы воздержаться от суждений по тем вопросам, которые находятся за рамками из компетенций.
"Что хочет Евросоюз и Европарламент? Лишь бы прозвучать в международном пространстве", — сделал вывод Владимир Оленченко.
Министерство иностранных дел Казахстана 21 января заявило, что принятая резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане "носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных". В МИД заявили об "отсутствии объективной оценки трагических январских событий в Казахстане".
2 января в Казахстане вспыхнули акции протеста из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, переросшие в попытку госпереворота. Президент Казахстана Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввёл в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы. По официальным данным, миротворцы занимались охраной жизненно важных объектов инфраструктуры. Они уже выведены из Казахстана.
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