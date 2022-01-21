EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Сивков: НАТО отправляет военных на Украину для "антироссийского воспитания"

Мир

НАТО продолжает перебрасывать своих военных инструкторов на Украину, чтобы формировать в вооружённых силах страны антироссийские настроения. Такое мнение выразил военный эксперт Константин Сивков.

Сивков: НАТО отправляет военных на Украину для "антироссийского воспитания"

В интервью РИА Новости специалист отметил, что пока рано говорить о некой интеграции Украины в НАТО, так как сотрудничество с иностранными военнослужащими не подразумевает включение государства в альянс.

По его мнению, инструкторы из Великобритании и США намерены "закрепить на Украине и в её армии чисто западный вектор, сформировать антироссийские военные кадры".

"Украина и так уже давно перешла в западную сферу влияния. Однако НАТО необходимо это закрепить, ведь среди населения страны до сих пор далеко не все симпатизируют этому курсу Киева", — сказал эксперт.

Сивков усомнился, что Североатлантический альянс будет помогать Украине в случае гипотетической войны с РФ.

Ранее канал Sky News сообщал, что Великобритания отправила на Украину около 30 военных из элитной Армейской бригады, чтобы объяснить местным специалистам, как пользоваться новой техникой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина константин сивков
Новости
Эксперт Оленченко рассказал, примет ли ЕС санкции против Казахстана
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к активным боевым действиям
Политолог Калиниченко: Британию "разденут и разуют" из-за ситации вокруг Украины
Малышева рассказала, почему у некоторых мужчин растёт грудь
В Подмосковье трое студентов избили кондуктора и разгромили остановку
Зеленский призвал американцев к санкциям против РФ: Россия всё переживёт
Сивков: НАТО отправляет военных на Украину для "антироссийского воспитания"
Молодой супруг Кудрявцевой обидел жену шуткой о её возрасте
Соцсети: в Ливию прибыл спецназ MI6 для охоты на влиятельных политиков
Муж выстрелил в шею жене-сотруднице МВД в Подмосковье. Говорит: случайно
Последние материалы
Муж выстрелил в шею жене-сотруднице МВД в Подмосковье. Говорит: случайно
Соцсети: в Ливию прибыл спецназ MI6 для охоты на влиятельных политиков
Зеленский сравнил себя с Рейганом: "Тоже не был военным человеком"
Политолог Гращенков раскрыл "странную" схему с решением о признании ДНР и ЛНР
Вирусолог рассказала о домашних тестах, которые выявляют "омикрон"
Иммунолог Жемчугов: реальное число больных COVID-19 может быть больше в 10 раз
Сенаторы не успевают рассмотреть законопроект о санкциях против России
Иммунолог Жемчугов рассказал о главном плюсе омикрон-штамма
ФРГ: при несоответствии "Северного потока-2" праву ЕС компенсаций не будет
Эксперт по критическому мышлению объяснил, почему люди верят в мистику
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США

Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.

Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Мир. Новости мира
Умный ход Токаева: как политику помог культ личности Назарбаева
Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Ирина Шлионская Как вычислить стукача в рабочем коллективе? Ирина Шлионская Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
На Украине предостерегли Британию от провоцирования России
Мир. Новости мира
Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций
Политолог: Силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Мир. Новости мира
Политолог: Силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников