Сивков: НАТО отправляет военных на Украину для "антироссийского воспитания"

НАТО продолжает перебрасывать своих военных инструкторов на Украину, чтобы формировать в вооружённых силах страны антироссийские настроения. Такое мнение выразил военный эксперт Константин Сивков.

В интервью РИА Новости специалист отметил, что пока рано говорить о некой интеграции Украины в НАТО, так как сотрудничество с иностранными военнослужащими не подразумевает включение государства в альянс.

По его мнению, инструкторы из Великобритании и США намерены "закрепить на Украине и в её армии чисто западный вектор, сформировать антироссийские военные кадры".

"Украина и так уже давно перешла в западную сферу влияния. Однако НАТО необходимо это закрепить, ведь среди населения страны до сих пор далеко не все симпатизируют этому курсу Киева", — сказал эксперт.

Сивков усомнился, что Североатлантический альянс будет помогать Украине в случае гипотетической войны с РФ.

Ранее канал Sky News сообщал, что Великобритания отправила на Украину около 30 военных из элитной Армейской бригады, чтобы объяснить местным специалистам, как пользоваться новой техникой.

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