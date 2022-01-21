Сенаторы не успевают рассмотреть законопроект о санкциях против России

Сенаторы Конгресса США не успевают вовремя рассмотреть проект закона демократов во главе с Робертом Менендесом об ограничительных мерах против России.

Заседание палаты запланировано на следующую неделю. При этом отмечается, что Россия с каждым днем ​​​​усиливает свои угрозы Украине, сообщает Roll Call.

"Это проблема", — сказал высокопоставленный член Сената по международным отношениям Джим Риш из штата Айдахо о сжатых сроках, которые есть у законодателей для достижения соглашения по законопроекту о санкциях.

Документу необходимо собрать 60 голосов в Сенате, а также пройти Палату представителей.

Законопроект сенаторов предполагает введение санкций против России в случае обострения на Украине. Речь идет об ограничительных мерах против президента РФ Владимира Путина, российского премьера Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу и других официальных лиц.

Также под санкции могут попасть крупнейшие банки России. Также планируется отключить Россию от банковской системы SWIFT. Будут запрещены операции с российским первичным и вторичным суверенным долгом.

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