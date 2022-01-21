ФРГ: при несоответствии "Северного потока-2" праву ЕС компенсаций не будет

Власти Германии не будут платить компенсации в случае признания национальным регулятором газопровода "Северный поток — 2" несоответствующим праву ЕС, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, вопрос о соответствии газопровода немецким и европейским правилам будет решаться в рамках приостановленной в настоящее время Федеральным сетевым агентством сертификации.

"Будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций", — цитирует заявление министра ТАСС.

По мнению Хабека, "Северный поток — 2" является "геополитическим проектом", поскольку из-за него могут оказаться невостребованными мощности транзита через Украину. В связи с этим министр отметил актуальность заключенного ФРГ и США соглашения, предусматривающего последствия для РФ в случае использования ею энергетики " как оружия".

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