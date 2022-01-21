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Автор Ольга Лебедева

Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который с самого начала коронавирусной пандемии, мягко говоря, "прохладно" относился ко всем предупреждениям медиков и вирусологов, сделал очередное "открытие":

Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса

"омикрон", про который сейчас много говорят, не является вирусом, поскольку не дает осложнений в виде пневмонии.

Заявление это Лукашенко сделал во время встречи с губернатором Тывы Владиславом Ховалыгом

"Это совершенно другой вирус, если вообще вирус. Я подозреваю, что мы скатились к обычному гриппу. Он не дает пневмоний. Я говорю это как человек, который уже второй раз этим переболел. Я на ногах его перенес. И заметил только в конце, кода тест сделали", — сказал Лукашенко.

К слову, "медицинские" оценки белорусского лидера опасности COVID-19 уже стали притчей во языцех и разошлись мемами по интернету. Как, например, его советы по профилактике заражения:

ходить в баню, есть мёд, ездить на тракторе и пить водку.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы александр лукашенко
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