Резников: в случае вторжения РФ на Украину Европу ожидает катастрофа

Гипотетическое нападение России на Украину станет катастрофой не только для самой Украины, но и для всей Европы. Такое мнение выразил глава Минобороны страны Алексей Резников.

В интервью BBC он подчеркнул: если Россия начнёт вторжение на украинские земли, то на границе государства с Польшей и другими странами появятся миграционные потоки.

"Да, это будет катастрофа. И не только для Украины, а для Европы, ведь, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", — считает министр.

По словам Резникова, Кремль сегодня преследует единственную задачу — "устроить хаос" на Украине и провести смену власти в Киеве.

Западные и украинские СМИ пестрят сообщениями о том, что РФ якобы готовит вооружённое нападение на Украину. Однако в Кремле уже неоднократно отмечали: Россия передвигает войска в рамках своей территории и никому не угрожает.

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