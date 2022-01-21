На Украине активно распространяют инструкции на случай начала войны

Сотрудники Министерства культуры и информационной политики Украины приступили к распространению инструкций с планом действий на случай ЧС или войны. Документы рассылают по действующим предприятиям и организациям страны.

Как сообщает издание "Вести.ua", на 14 страницах гражданам Украины подробно объясняют, как себя вести в ситуации, связанной с жизненной угрозой. При этом на первой странице авторы подчёркивают: армия страны готова ответить на агрессию.

"Структура ВСУ, система управления, комплектования, мобилизации и территориальной обороны способны обеспечить быстрое приведение армии в полную боевую готовность для достойного отпора агрессору", — сказано в документе.

Кроме того, украинцам посоветовали заранее подготовить дома к ЧС, придумать стратегию по защите себя и своих родных.

Дополнительную брошюру создали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Минобороны и аппаратом главнокомандующего ВС Украины. В ней также предлагается список действий на случай начала военных действий на территории страны.

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