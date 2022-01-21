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Автор Ольга Лебедева

Венгрия: враждебность к России Европу не согреет

Мир

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС заявил, что правительство его страны настаивает на продолжении переговоров Россия – НАТО до тех пор, пока не удастся нормализовать отношения.

Венгрия: враждебность к России Европу не согреет

"Мы знаем, что Россия представила свои предложения по гарантиям безопасности. У НАТО другой подход, но это необходимо обсудить. Нельзя грозить санкциями сейчас. Мы хотим продолжить обсуждение, чтобы прийти к нормальному решению. Мы хотим, чтобы НАТО и Россия доверяли друг другу. Мы хотим, чтобы НАТО и Россия не были враждебны друг другу".

По словам Сийярто, который в настоящее время находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях ООН, России и НАТО "придётся обсуждать эти вопросы на дипломатической основе, а не отправлять друг другу сообщения через СМИ".

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии заявил, что ключом к разрешению нынешнего энергетического кризиса в Европе является соглашение о долгосрочных соглашениях по природному газу. Он сказал:

"Я думаю, что ключом к разрешению газового кризиса в Европе является пополнение запасов и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками. Тем более что Россия в прошлом оказалась надёжным партнёром в этой области. Мы очень довольны нашему с ней сотрудничеству: всё, о чем мы договаривались с русскими, всегда выполнялось вовремя и именно так, как договаривались. Мы очень уважаем их за это. Это очень хороший опыт".

Тем, кто критикует энергетическое сотрудничество с Россией, венгерский дипломат напомнил, что политические заявления не будут нагревать домохозяйства в Европе.

К слову, примерно об этом же говорил днём ранее президент Франции:

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия венгрия будапешт петер сийярто
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