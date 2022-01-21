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Автор Екатерина Широкова

В США переживают из-за "антироссийских санкций" и обсуждают их с Европой

Мир

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти ведут диалог с европейскими странами по "антироссийским санкциям". По словам политика, если придётся вводить новые ограничения, Штаты "учтут опасения" ЕС.

В США переживают из-за "антироссийских санкций" и обсуждают их с Европой

Йеллен подчеркнула, что у России с Европой прочные экономические связи и США не может не брать это в расчёт.

"Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединёнными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними, чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчёт в разработке нашего ответа", — заявила министр финансов в эфире CNBC.

Кроме того, политик уточнила, что ввод новых санкций против России могут стать "ощутимыми" для экономики "оппонентов".

Ранее Pravda. Ru писала об угрозах американского президента Джо Байдена в отношении России. Как заявил лидер США, в случае, если российская сторона нарушит территориальные границы с Украиной, то ответом последуют незамедлительные санкции. Тогда Байден уточнил, что речь идёт не только о "военном вторжении", но и "серых" действиях, к примеру, кибератаках.

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"Санкции не станут проблемой для России"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша евросоюз джанет йеллен
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