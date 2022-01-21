Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти ведут диалог с европейскими странами по "антироссийским санкциям". По словам политика, если придётся вводить новые ограничения, Штаты "учтут опасения" ЕС.
Йеллен подчеркнула, что у России с Европой прочные экономические связи и США не может не брать это в расчёт.
"Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединёнными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними, чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчёт в разработке нашего ответа", — заявила министр финансов в эфире CNBC.
Кроме того, политик уточнила, что ввод новых санкций против России могут стать "ощутимыми" для экономики "оппонентов".
Ранее Pravda. Ru писала об угрозах американского президента Джо Байдена в отношении России. Как заявил лидер США, в случае, если российская сторона нарушит территориальные границы с Украиной, то ответом последуют незамедлительные санкции. Тогда Байден уточнил, что речь идёт не только о "военном вторжении", но и "серых" действиях, к примеру, кибератаках.
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Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.