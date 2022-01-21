Теодор Рузвельт стал очередной жертвой нового мировосприятия в США

26-ой президент Соединённых Штатов Америки Теодор Рузвельт, ещё совсем недавно один из самых почитаемых лидеров нации, теперь официально объявлен "персоной нон-грата", колонизатором и пропагандистом "расовой иерархии".

Лауреат Нобелевской премии мира 1906 года за содействие окончанию русско-японской войны, филантроп, выступавший за популистскую политику, такую как разрушение трастов, которые в начале 20 века мертвой хваткой вцепились в экономику США, известный ещё как "великий защитник природы", создавший пять национальных парков, один из четырех президентов США, увековеченных на горе Рашмор, теперь, под напором участников движения Black Lives Matter, отправляется "на свалку истории":

бронзовая статуя Рузвельта верхом на лошади, в окружении коренного американца и африканца, была снята с постамента перед Американским музеем естественной истории, на котором простояла более 80 лет.

К слову, напомним, решение о демонтаже подвергнутой остракизму статуи было принято ещё летом прошлого года:

Борьба с расизмом в США: очередь дошла до статуи Рузвельта

Как сообщает канал Freedomnews. tv, разбирали скульптуру по ночам и теперь её переносят в Президентскую библиотеку Теодора Рузвельта в Северной Дакоте.

Рядовые ньюйоркцы возмущены этим решением Комиссии по общественному дизайну Нью-Йорка и в соцсетях называют происходящее "проявлением фашизма".