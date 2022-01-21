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Автор Екатерина Широкова

В Раде рассказали, как будет действовать Зеленский при "вторжении"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский, в случае военного вторжения и обострения конфликта с Россией в спешке покинет Киев, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива.

В Раде рассказали, как будет действовать Зеленский при "вторжении"

По мнению парламентария, ни действующий лидер Незалежной, ни администрация не встанут на защиту страны в случае войны.

"Знаю точно, что (люди. — Прим. Ред.) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолётом покинут её пределы со своими семьями", — написал Кива в своём Тelegram.

Впрочем, депутат, судя по его посту, воевать тоже не собирается, как и "рядовые" граждане Незалежной.

"Может кто-то захочет отдать жизнь за лицедеев из "95 квартала", грабящих страну? За иностранные наблюдательные советы, паразитирующие государственные предприятия? За толпы нацистов, расплодившихся как саранча на Украине? За независимость? Так её давным-давно, нет…", — подытожил Кива.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Зеленский обиделся на слова президента США Джо Байдена о "незначительности вторжения". Лидер Украины напомнил американскому коллеге, что "не бывает малых и больших вторжений", а также уточнил, то заявляет он это как глава "великой державы".

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Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
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