Президент Украины Владимир Зеленский, в случае военного вторжения и обострения конфликта с Россией в спешке покинет Киев, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива.
По мнению парламентария, ни действующий лидер Незалежной, ни администрация не встанут на защиту страны в случае войны.
"Знаю точно, что (люди. — Прим. Ред.) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолётом покинут её пределы со своими семьями", — написал Кива в своём Тelegram.
Впрочем, депутат, судя по его посту, воевать тоже не собирается, как и "рядовые" граждане Незалежной.
"Может кто-то захочет отдать жизнь за лицедеев из "95 квартала", грабящих страну? За иностранные наблюдательные советы, паразитирующие государственные предприятия? За толпы нацистов, расплодившихся как саранча на Украине? За независимость? Так её давным-давно, нет…", — подытожил Кива.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что Зеленский обиделся на слова президента США Джо Байдена о "незначительности вторжения". Лидер Украины напомнил американскому коллеге, что "не бывает малых и больших вторжений", а также уточнил, то заявляет он это как глава "великой державы".
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