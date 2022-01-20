Лукашенко рассказал, какую его просьбу не выполнил Путин

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал понять, что расстроен невниманием российского президента Владимира Путина к его личной просьбе. Лукашенко пожаловался, что Путин не предлагает ему сопровождать его на отдыхе в Туве.

"Я часто его (президента России) упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: "Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть". Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках", — такие сказал Лукашенко во время встречи с делегацией из Тувы.

Об упрёке белорусского лидера в адрес его российского коллеги говорится в Telegram-канале "Пул Первого".

Лукашенко провёл встречу с Владиславом Ховалыгом, главой республики Тува. Темой встречи стали совместные экономические проекты. Лукашенко уточнил, что белорусские власти сразу же предпринять необходимые для дальнейшего сотрудничества действия. Президент Белоруссии отметил значимость налаживания двусторонних связей в области обмена технологиями, экспорта услуг и промышленности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.