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Автор Владимир Васютченко

Эксперт счёл нагнетанием напряжённости угрозы запрета операций с долларом для РФ

Мир

Угрозы президента США Джо Байдена запретить РФ операции с долларом в случае эскалации ситуации вокруг Украины нацелены на нагнетание напряжённости, заявил председатель Совета Межрегиональной общероссийской организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков, комментируя Pravda. Ru соответствующее высказывание американского лидера.

Эксперт счёл нагнетанием напряжённости угрозы запрета операций с долларом для РФ

По словам экономиста, теоретически, у США есть возможность осуществить угрозу Байдена, поскольку все операции с долларом на территории РФ проходят через американские банки.

"Поэтому совершенно спокойно американские власти могут запретить своим банкам проводить операции по счетам в российских банках", — сказал Костиков.

Вместе с тем он усомнился в возможности подобного развития событий.

"Давайте, прежде всего, скажем, что это просто нагнетание напряжённости. Не имеет отношения к реальной ситуации, потому что на Украину никто вторгаться не собирается", — подчеркнул эксперт.

Ранее президент США заявил, что при эскалации ситуации вокруг Украины в отношении РФ могут быть введены санкции, предусматривающие запрет операций с долларом для российских банков.

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