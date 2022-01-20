Лукашенко заявил о заражении "омикроном"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусной инфекцией, заразившись омикрон-штаммом. Об этом он рассказал на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

"Этот омикрон — это совершенно другой вирус… Я, например, на ногах его перенёс. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", — цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко отметил, что новый вариант коронавируса не вызывает пневмонии. По мнению президента, COVID-19 приблизился к обычному ОРВИ.

Глава государства отметил правильный подход властей РФ к вопросу пандемии.

"В России правильный взят курс. Это в основном амбулаторное лечение. С этим вирусом не так люди болеют… Особо переживать не надо. Надо просто жить", — заявил президент.

В сообщении отмечается, что Лукашенко уже во второй раз заражается коронавирусом. Впервые COVID-19 у него выявили в 2020 году. По словам президента, тогда он также перенёс заболевание "на ногах".

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