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Автор Юлия Миленина

Песков: не исключено, что Путин и Байден вновь проведут переговоры

Мир

В Кремле не исключают, что в ближайшее время могут состояться новые переговоры главы РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.

Песков: не исключено, что Путин и Байден вновь проведут переговоры

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, общение руководителей государств можно только приветствовать. Он подчеркнул: такой диалог будет полезен для российско-американских отношений.

"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Однако он добавил, что переговоры, скорее всего, пройдут лишь после того, как США ответят на предложения РФ по гарантиям безопасности. После получения документа российская сторона ознакомится с его содержанием, а затем, вероятно, будут приниматься конкретные шаги, связанные с организацией диалога, пояснил Песков.

При этом он уточнил, что главы России и США сами принимают решения о своих контактах.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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