Spiked: к конфликту на Украине привела экспансия НАТО, а не действия России

Безжалостная экспансия Североатлантического альянса подпитывает кризис вокруг Украины. Об этом заявил журналист британского издания Spiked Тим Блэк в своём материале "НАТО здесь агрессор".

По его словам, западные политики уже на протяжении года сообщают о планах РФ по вторжению на украинские земли. Однако корреспондент напомнил, что Россия до сих пор не напала на Украину.

"И тому есть причина: Кремль не хочет вторгаться. Политики на Западе с уверенностью говорят о гнусных целях РФ, её колоссальных амбициях. Но такие карикатуры, пронизанные предубеждениями времён холодной войны, а иногда и русофобией, не выдерживают трезвого анализа", — считает Блэк.

Он подчеркнул: в основе напряжённой ситуации на границе с Украиной лежит "агрессивный экспансионизм НАТО", а не действия России. Журналист также добавил, что войска РФ находятся рядом с украинской границей лишь в оборонительных целях.

"Понятно, чего хочет Россия — прекращения расширения НАТО на восток. И понятно почему — потому что не хочет военной угрозы на своих границах", — сказано в материале.

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