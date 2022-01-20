В Госдуме оценили слова Байдена о "катастрофе" для РФ: "Сам себе противоречит"

Американский лидер Джо Байден сам себе противоречит, одновременно втягивая Россию в конфликт вокруг Украины и обещая жёсткие санкции. Об этом заявил член Госдумы по международным делам от партии "Единая Россия" Дмитрий Белик.

В интервью РИА Новости он отметил, что президент США "опасается втягивания" Североатлантического альянса в конфликтную ситуацию на Украине. При этом в случае эскалации он предрекает РФ "катастрофу", напомнил Белик.

"Если учесть тот факт, что Штаты всячески пытаются вовлечь нашу страну в конфликт с Украиной, из его уст угрозы России невиданными санкциями звучат как минимум странно. Но эта странность уже нас давно не удивляет", — сказал парламентарий.

По его мнению, США и Североатлантический альянс переходят "красные линии". Он полагает, что у Кремля заканчивается терпение, так как в этих условиях существует угроза безопасности РФ.

Белик подчеркнул: власти России будут "поступать так, как положено", если Запад продолжит размещать военную технику у границ государства.

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